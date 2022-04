Hallan sin vida a niña de 7 años en balneario de Rionegro, Santander

“Es necesario que los padres de familia estén pendientes de sus hijos cuando estén en estos lugares de recreación, para evitar este tipo de tragedias”, dijo el oficial.

Su señora madre, Genny Marcela Soto, desconsolada indicó que es algo inexplicable. “Yo le había tomado una foto a la niña y me fui a guardar el celular, no había pasado más de un minuto y cuando regresé, ella ya no estaba”.

“No sabemos qué pudo haber pasado, porque la niña no estaba tan cerca de la orilla de la quebrada Samacá, la cual pasa por el lugar, además no es muy profunda”, agregó.