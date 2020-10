Hasta finales de noviembre seguirá restringido paso de turistas a Santurbán

Pese a que el turismo en Santander se reactivó en septiembre, en el municipio de Vetas, la Alcaldía estableció un decreto que prohíbe el acceso de turistas al páramo de Santurbán.

Dicho documento que estaba firmado hasta este 1 de noviembre se extenderá hasta el día 30 del mismo mes, debido a las nuevas directrices por parte del Gobierno Nacional de ampliar un mes más el aislamiento selectivo.

El alcalde del municipio de Vetas, Hernán Bautista, confirmó que continuará restringida la entrada de turistas a este complejo lagunar para evitar que se presenten aumento de casos del virus.

“Teniendo en cuenta lo que anunció el presidente Duque, estamos analizando la situación para dar cumplimiento, entonces se extendería esta restricción durante 30 días más, estamos muy comprometidos con evitar contagios de la covid -19” dijo el mandatario local.

Manifestó que hasta la fecha los dueños de predios o lugares comerciales en este municipio no han presentado protocolos de bioseguridad y por este motivo hace un llamado a los turistas que dentro de sus planes cancelen las visitas a las lagunas del páramo de Santurbán.

“Los dueños de predios no han presentado protocolos a la administración y mientras no tengamos eso establecido nosotros no podremos autorizar el ingreso sin contar con las mínimas medidas de bioseguridad”, puntualizó Bautista.

El alcalde reiteró a propios y visitantes que dentro de sus planes cancela las visitas a las lagunas de su municipio, ya que no se permitirá el acceso a estos complejos lagunares del páramo de Santurbán.

“Reiterarle al turista que evite visitarnos que pese a que tenemos restricciones han llegado cada fin de semana innumerable cantidad de personas, por ello el llamado es a que nos colaboren, nos apoyen que nosotros estamos restringiendo el ingreso a estos sitios con el propósito de garantizar la salud de nuestra población”, enfatizó el mandatario.