“Hasta que nos escuchen”: estudiantes en Lebrija entran en paro indefinido

Frente a esta situación, una de las preocupaciones más grande por parte de los estudiantes y de los padres de familia es la falta de reacción por parte del alcalde de Lebrija y de la Gobernación de Santander.

“Hemos intentado hablar con el alcalde y no se ha logrado. Tuvimos una reunión y no fue capaz de darlos la cara a los estudiantes, salió por la parte de atrás y ahí quedó. Entre la Gobernación de Santander y la Alcaldía se están tirando la pelota, uno dice que hay recurso y el otro que todavía no se puede iniciar los proyectos”, agregó la estudiante.

Los padres de familia indicaron que mientras el alcalde Luis Carlos Ayala estaba en campaña, este prometió hacer un mega colegio y estar pendiente de la educación de sus hijos y de esto no se ha visto nada durante su mandato.