Henry Pérez, el líder social que cumple ocho años desaparecido en el Catatumbo

Familiares y amigos de Henry Pérez, líder social y campesino del corregimiento de la Gabarra, zona rural del municipio de Tibú, conmemoraron el octavo aniversario de su desaparición exigiendo respuestas de su paradero.

A pesar de las constantes solicitudes tanto a las autoridades, como a los grupos armados que hacen presencia en la zona, no ha sido posible obtener respuesta de que pasó con el líder que fue visto por última vez en el sector de la Trocha Ganadera, donde fue abordado por hombres armados, quienes lo obligaron a subir a un vehículo.

Su esposa, Elibeth Murcia, pidió a los grupos armados que están en las mesas de negociaciones con el gobierno nacional, entregar detalles sobre su responsabilidad en la desaparición del líder.

“Para que haya paz es necesario que haya verdad. Les pido que me digan si saben del paradero de Henry, algo dentro de mí siente que él está vivo y lo sigo esperando y buscando, porque él no se merecía esto. Pero, si no es así, que nos digan dónde están sus restos para ir a buscarlos”, señaló la esposa del líder social.

Además, lamentó que la Fiscalía General de la Nación haya archivado el caso de Henry Pérez, ocho años después de su desaparición y sin ningún avance significativo.

“La Fiscalía archivo el caso de Henry desde el año 2019, quiere decir que no lo van a buscar más. Es algo que lamentamos como familia, el caso de mi esposo no puede quedar así en la impunidad, no solo hacen daño al desaparecido, también a la familia que lo está esperando”.

Por otra parte, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que medie ante las autoridades y los grupos armados con el fin de conseguir respuesta a este caso, que ha conmovido a la comunidad del Catatumbo que exige justicia por su líder y representante.