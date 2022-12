Hombre asesinado por un casco que se cayó, se iba a casar en enero del 2023

Según relata el diario El Tiempo, Amariz había anunciado su compromiso matrimonial el pasado 24 de diciembre, durante la celebración familiar de la Navidad.

En enero del 2023 se iba a casar con la novia, con la que llevaba nueve meses de relación, y con la que ya se había ido a vivir.

Lea también: Residencia permanente en Estados Unidos: eliminan requisito y ahora proceso es más fácil



"Trabajador, honesto, no tenía vicios, ni tomaba, le gustaba demasiado el fútbol, era un aficionado. No tenía hijos, era el que le ayudaba a los papás. Él nunca fue peleador, fue algo de intolerancia, uno cuando es peleador, sabe que no debe acercarse, eso fue lo que le faltó", le contó el primo de la víctima, a El Tiempo.



Omar explicó que la sobrina de Amariz presenció toda la riña y el homicidio. El hombre recibió dos heridas con arma blanca, una de estas en el abdomen, que finalmente fue la que le comprometió la vida.