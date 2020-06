Indignados se encuentran los familiares de Ramón Vega, un hombre de 80 años de edad, que murió en una clínica de Floridablanca, pues aseguran que no se encuentran convencidos con el parte médico sobre la causa de su muerte, los profesionales de la salud señalan que fue por contagio de la COVID-19.

Su hijo, Luis Carlos Vega, aseguró que el hombre llegó a la clínica porque sufrió un accidente y posterior a ello debió regresar nuevamente por una afectación respiratoria y que, en su momento, el personal médico le indicó que fue esta la causa de su muerte.

“El parte del médico es que mi padre falleció por un trombo que le ocasionó una obstrucción y eso le produjo un paro cardiorrespiratorio y que desafortunadamente esa había sido la causa de la muerte de mi padre”, indicó Vega.

Denunció que el manejo del cadáver no fue el adecuado, pues pese a que en ese momento no fue confirmado como positivo para la COVID-19, el cuerpo lo dieron listo para ser cremado.

“Me dijeron que debía llamar a la funeraria para que fuera inmediatamente porque al señor Ramón ya lo tenían empacado en dos bolsas y va inmediatamente para cremación, y nosotros dijimos: cómo así, qué está pasando, no es que su padre es sospechoso de la COVID-19, les dije pero acabo de hablar con el doctor y me dice que murió por otra causa; me reiteró que tenía que hacerse inmediatamente porque era la orden y el protocolo”, relató el hijo del fallecido.

Por este motivo, la familia acudió a la Personería de Floridablanca, para que atendiera esta situación. Frente a estos hechos, María Margarita Serrano, jefe de esta cartera, confirmó que trasladaron a la Superintendencia de Salud la solicitud para que investiguen este caso.

“Nosotros lo que les decimos que vamos a poner en conocimiento de la Superintendencia de Salud para que sean ellos quienes investiguen el procedimiento que tuvo la clínica con este paciente y toda la situación que se presentó al interior de la clínica, pues el señor ingresó sin fiebre, sin tos y sin insuficiencia respiratoria”, explicó la personera.

Los familiares piden que se investiguen este tipo de casos para que no se sigan presentando por la emergencia de laCOVID-19.