Hombre se hizo pasar por anestesiólogo y atendió a pacientes en clínica de Barrancabermeja

Un hecho inusual prendió las alarmas en el Hospital Ismael Darío Rincón de Ecopetrol, en Barrancabermeja, cuando un hombre llegó hasta las instalaciones, alegando ser el reemplazo del anterior especialista. Al parecer no fueron solicitados los documentos que verificarán su información y fue permitido su ingreso.

El hombre se presentó en las instalaciones del centro médico mencionando ser Hamed Hage, anestesiólogo, al parecer por instrucción del supervisor de turno, fue autorizado el ingreso sin tener comprobación de que el hombre si fuera quien decía ser, este hombre llegó a la sala de cirugía, tuvo contacto con el personal médico y realizó tres procedimientos de anestesia a beneficiarios del servicio médico.

Los profesionales en salud que se encontraban con este hombre en los procedimientos, vieron irregularidades en su actuar, por lo que procedieron a verificar que fuera el anestesiólogo que mencionaba ser, momento que alertó al suplantador, quien huyó inmediato del lugar.

Le puede interesar: Colombia entra en situación de desastre nacional: Gobierno ya firmó el decreto

Humberto Gómez, presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, seccional Barrancabermeja (USO), precisó que “queremos que nos expliquen qué fue lo que pasó, donde ingresó aparentemente una persona a suplantar al anestesiólogo, llega a cirugía y participa de tres cirugías y luego no se sabe quién fue y no sé sabe cómo salió”.

Frente a las dudas que surgieron sobre el ingreso de esta persona, el Presidente del Sindicato, agregó: “no se sabe cómo tiene ingreso una persona que no tiene carné, que no tiene contrato y llega a cirugía exponiendo la vida de las personas”.

Por su parte, Ecopetrol respondió sobre este hecho y se contactó con la empresa contratista Cormedes, y solicitó la información del hombre que se presentó en el centro de salud, pero no recibió ninguna respuesta.

Por lo tanto, la empresa petrolera tomó medidas para proteger la salud de sus pacientes, entre estas:

• Impedir que esta persona vuelva a ingresar a las instalaciones de salud hasta confirmar su identidad.

• Hacer vigilancia estricta frente a los servicios de salud en los que alcanzó a participar.

• Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud para los beneficiarios.

• Adelantar las acciones pertinentes en el ámbito administrativo, contractual, penal y ético, como instancias idóneas para los asuntos respectivos.

Lea también: [Video] Incendios forestales: así funciona el sistema del avión Hércules para apagar llamas

• Poner en conocimiento de las acciones tomadas a la Comisión Nacional de Salud y Subcomisión de Salud de Magdalena Medio de la Unión Sindical Obrera - USO.

Las tres personas que fueron atendidas por este hombre se encuentran estables. El presidente del sindicato, concluyó: “solicitamos hacer una investigación desde seguridad física y desde Ecopetrol, no se puede jugar con la vida de las personas y recuerden que las personas que trabajan en esta refinería están entregando todo para que este país crezca”.