Hombres armados quemaron seis tractomulas en vías de Norte de Santander

Una nueva acción terrorista contra el transporte de carga se presentó, en menos de ocho días en Norte de Santander.

En la tarde de este lunes 21 noviembre, seis tractomulas fueron quemadas, en momentos que se movilizaban por la vía entre Sardinata y Ocaña.

Según lo manifestado por los transportadores afectados, hombres armados que se encontraban en la vía les ordenaron detener la marcha de sus vehículos, para posteriormente prenderles fuego.

En uno de los audios que circula en redes sociales, se escucha a uno de los propietarios de los camiones, relatando lo ocurrido en la vía.

Lea también: Dos personas muertas dejó una nueva acción violenta en Cúcuta

“Oiga Darío, por allá me quemaron la mula, por allá le acabaron de prender candela, y lo único que le dijeron al conductor fue que la quemaban porque la Carbo no estaba pagando vacuna, entonces el chino le dijo que los carros no eran de la empresa, y entonces le dijeron no importa un hp, y le regaron fue gasolina y no lo dejaron ni sacar la maleta, ni el celular”, se escucha en un audio de WhatsApp.

Este testimonio confirma lo manifestado la semana anterior, por parte del comandante de la Policía de Norte de Santander, el coronel Jhon Chavarro, quien manifestaba que esta situación se daba por el no pago de extorsiones a las disidencias, por parte de quienes explotan el carbón en el departamento.

Le puede interesar: Líderes sociales del Catatumbo esperan reinicio exitoso de diálogos con el ELN

Y es que los propios transportadores por medio de mensajes de WhatsApp, están compartiendo una imagen, al parecer un comunicado de las disidencias de las Farc, en el cual manifiestan a las empresas que manejan los patios y centros de acopio, al igual que las plantas coquizadoras de Cúcuta y Norte de Santander, a que se coloquen en contacto con este grupo armado, para definir un pago al cual ellos llaman un “impuesto de guerra”, con el cual les respetaran sus labores después de llegar a un acuerdo.

Igualmente, en el comunicado señalan que no se tiene un monto definido a pagar, pero que el mismo será acordado en medio de una reunión, en la parte final del extenso comunicado al parecer de las Disidencias, los subversivos dejan una línea telefónica para que se comuniquen con ellos. Transportadores señalan que el no pago de esta extorsión, ha hecho que sus vehículos sean quemados, y sus vidas corran peligro.