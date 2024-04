Implementan medidas de seguridad por partido del Atlético Bucaramanga este fin de semana

Con el fin de brindar seguridad a los hinchas del Atlético Bucaramanga y a la comunidad en general, la Policía Metropolitana dispuso de un dispositivo de seguridad que está conformado por 250 hombres de la institución de todas las especialidades a propósito del encuentro deportivo del equipo leopardo este fin de semana.

El partido entre el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Cali se realizará este sábado 6 de abril en el Estadio Alfonso López en Bucaramanga y para eso la Policía Metropolitana ha dispuesto de una serie de medidas para que no se presenten inconvenientes de ningún tipo antes, durante o después.

El coronel Gustavo Camargo Subcomandante de la Policía Metropolitana señaló “250 hombres dispuestos para el encuentro de este sábado contra el deportivo Cali, cierre de fronteras para la barra visitante, tendremos unos dispositivos de seguridad a las entradas y las salidas de la ciudad, verificando que no vayan a ingresar algunos hinchas que no están permitidos, además no está permitido el ingreso de armas, ni estupefacientes al Estadio Alfonso López”.

Añadió el oficial, “además es importante pedirles a los hinchas del Atlético Bucaramanga que mantengan el orden que disfruten, celebren, pero con mesura, que nos colaboren, para dar ejemplo ante otras ciudades, tenemos un componente de grande de gestores de convivencia de la Alcaldía municipal; de igual manera se van a realizar algunos cierres temporales u operativos regulados en los alrededores del Estadio, pero para evitar traumatismos viales con la comunidad que asiste al encuentro deportivo”.

La Policía Metropolitana también recomendó a los propietarios de los establecimientos comerciales alrededores del Estadio Alfonso López mantener el orden en estos lugares que suelen llenarse cuando juega el Atlético Bucaramanga.

Este fin de semana se vivirá una fiesta en la ciudad de Bucaramanga con el encuentro deportivo en donde el equipo Leopardo será el protagonista por eso las autoridades recomiendan a todos los ciudadanos vivirla en paz.