Imputaron cargos a cirujano Antonio Figueredo por brutal agresión a una médica

Se conocen nuevos detalles del caso de violencia de género que involucra al reconocido cirujano cardiovascular, Antonio Figueredo Moreno y a la joven médica María Paula Pizarro, a quien agredió brutalmente hasta causarle fractura en tres dientes, además de afectaciones en el tímpano, mordeduras en los senos y múltiples hematomas.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al médico el delito de violencia intrafamiliar agravada y no podrá acercarse a la víctima o su familia, ni comunicarse con ella.

Cabe mencionar que Antonio Figueredo Moreno también tiene prohibido salir del país, hasta tanto no haya sido definida su situación con la justicia.

En ese sentido, la Fiscalía señaló que el médico no puede regresar a su antiguo cargo en una reconocida clínica en donde además trabajan la víctima y su padre. El médico no acudió a la primera audiencia, pues al parecer tuvo que ser atendido en una clínica de Bogotá por un cuadro de diarrea que presentó.

Entre tanto, hay otra investigación en su contra también por violencia contra una expareja, en hechos ocurridos en Bogotá entre 2013 y 2014.

Los casos de violencia que involucran a Figueredo

Este caso salió a la luz pública el pasado 12 de noviembre, luego que la médica María Pizarro relatara a varios medios de comunicación que Antonio Figueredo la sometía a agresiones verbales y psicológicas hasta golpearla y dejarle varios hematomas en su cara.

Por su parte, una anestesióloga que también fue pareja del médico, indicó que “mantuve una relación con Antonio Figueredo Moreno en 2013 – 2014. Un mes antes del evento me había alejado de Antonio, porque ya había mostrado algunos actos violentos y por eso decidí apartarme. Pero esa noche llegué tipo 9:00 a.m. traté de ingresar a mi apartamento y él ingresó de manera brusca y brutal”, relató la joven anestesióloga.

A pesar de que la mujer le pidió en reiteradas ocasiones que saliera de su apartamento, Figueredo Moreno al parecer hizo caso omiso y empezó a violentarla durante varias horas.

“La forma en la que el optó por actuar fue violenta. Me golpeó desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m., me mantuvo en el piso, cada vez que me intentaba mover él me golpeaba en la cabeza, en la mandíbula y en el cuello. Me mordía, me rasguñaba y en un momento trató de accederde sexualmente. Traté de pedir ayuda, grité, golpeé las paredes pero no obtuve respuesta de ningún tipo”, agregó la especialista de 34 años en su relato.

Este caso también fue desarchivado por parte de la Fiscalía General de la Nación.