Incrementan operativos en contra de la venta y el uso de pólvora en Bucaramanga

Tras la incautación de 2.000 unidades de pólvora, en la vía Bucaramanga - Rionegro, la Alcaldía de Bucaramanga indicó que reforzarán los controles en las entradas en las entradas y salidas del municipio, así como en barrios, y zonas donde se almacenan clandestinamente estos elementos.

Uno de los principales objetivos que tiene la administración municipal, al evitar la comercialización y uso de la pólvora es que ninguna persona resulte quemada, o herida, hechos que se pueden prevenir si no se manipula este material pirotécnico.

Melissa Franco, secretaria del Interior del municipio, señaló que “al incautar estas 2.000 unidades de pólvora en la ciudad le decimos no a la venta de la pólvora, además porque debemos entender que no queremos personas quemadas con estos elementos, por eso hemos insistido a los padres de familia que cuiden a sus niños y niñas, para que ellos eviten manipular la pólvora que puede ocasionar graves afectaciones”.

“Cabe mencionar que en Bucaramanga se encuentra prohibida la comercialización, el almacenamiento y la distribución, por ejemplo en el caso de que la pólvora fue incautada se destruye, así mismo si cualquier persona es sorprendida en el espacio público con un volador también le acarrea una sanción de un comparendo, y se le hace la incautación del elemento, por eso es mejor evitar”, añadió la funcionaria,

Las autoridades por eso hicieron un llamado a toda la comunidad en general a evitar la comercialización, almacenamiento de pólvora en la ciudad, porque esto también puede ocasionar la suspensión de la actividad comercial, si el elemento es incautado dentro de un establecimiento.

“Por eso mi llamado es a la conciencia ciudadana, a que Bucaramanga le debe decir no a la pólvora para tener una navidad tranquila y no tener quemados en la ciudad, igualmente ahora con el día de las velitas también evitar encender globos, también hay un riesgo inminente de incendio o alguna situación de peligro, por eso hacemos un llamado a que nos ayuden a decir no a la pólvora en la ciudad”, puntualizó Franco.