En Ocaña (Norte de Santander), inició el año con sus tradicionales carnavales, cientos de personas llegan a esta población para disfrutar de los mismos, pese a que la alcaldía previamente había anunciado la exigencia del carné de vacunación y le solicitó a los asistentes implementar los protocolos de bioseguridad. Todo se quedó en anuncios, pues la indisciplina de la gente fue evidente.

En las imágenes, conocidas a través de redes sociales, se logra observar la gran cantidad de personas que se encuentran en la vía sin el cumplimiento de ningún protocolo, pues se logra ver que los ciudadanos no usan tapabocas, no mantienen el distanciamiento y no se tiene ningún cuidado frente a la covid-19.

Lea también: Conductor se llevó bus atravesado en vía del Catatumbo antes que llegara el Ejército

Las autoridades de salud se encuentran preocupadas, pues podría darse un repunte en los casos de covid en el departamento, si bien en es cierto, que a Norte de Santander no ha llegado la variante Ómicron, el gremio médico teme que se presente un aumento de casos positivos y se dé una alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos.

Si bien es cierto, que en los últimos días se ha tenido una disminución en los casos según el reporte del Instituto Departamental de Salud. Los médicos de la región han manifestado que "el resultado de la indisciplina de la celebración de fin de año y de las festividades en los municipios del departamento, se verá reflejada en los reportes de las próximas semanas".

Le puede interesar: Expectativa de gremios económicos en Norte de Santander tras inicio del nuevo año

Finalizando el año 2021, Norte de Santander, fue una de las regiones que más tuvo contagios diarios y personas fallecidas por cuenta del covid-19.

En relación con lo que ocurre en Ocaña, se espera que el alcalde de esta población, Samir Casadiego, entregue un pronunciamiento sobre la situación de desorden que se ha evidenciado en medio de las celebraciones de los carnavales.