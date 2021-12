Insólito: Comerciante lleva casi dos años encarcelado por deberle $312.000 a la Dian

Un insólito hecho se registró en Santander con un comerciante de Rionegro que fue condenado a cuatro años de prisión por una deuda que tiene pendiente con la Dian, por una irrisoria suma de $312.000, la cual no pudo cancelar a tiempo debido a que quedó en quiebra y tuvo que cerrar su fábrica de calzado.

Hamilton Hernández, el hombre implicado en este caso, señaló que lleva 22 meses privado de su libertad y que no cuenta con la asesoría para resolver el caso, que se dio entre 2009 y 2010.

“El problema se dio a causa de una mala asesoría de un contador. Yo debo aclarar que se obró conforme a la ley, pero no se midieron las proporciones de lo que se hizo. Entonces resulta que por error del contador, quedó un saldo de $286.000 en esa época sin pagar. Yo no conocía del tema hasta 2016 que me notifican el hecho de que hay una deuda con la Dian, en la que se le sumaban los intereses”, relató el empresario.

Si bien la deuda no era de gran cuantía, esto llevó a que las autoridades expidieran una orden de captura en su contra, y finalmente fuese detenido cuando, en medio de un retén en Rionegro, donde luego de presentar su identificación, fue notificado de que era buscado por la justicia.