Investigan agresión que sufrió un médico en Santander mientras atendía una emergencia

Mientras atendía una emergencia con una persona que había sufrido un grave accidente, un médico sufrió agresiones físicas y verbales en el municipio de Mogotes, Santander.

Se trata de Jhon Rojas, quien señaló que recibió un llamado por parte de personas quienes estaban en una quebrada. “Cuando llegué al sitio había un hombre tendido en la vía y estaba perdiendo mucha sangre por una herida que tenía en una de sus piernas, en ese instante llegan varias personas y les digo que me dejen trabajar por la atención que requería el herido.

“Tal vez a la persona que me agredió no le gustó el tono en el que le dije que me despejaran la zona para continuar la atención”, explicó.

Fue ahí, agregó, cuando esta persona empezó a insultar, a decir que era el dueño del pueblo y de la Policía y gritaba insistentemente “¿usted no sabe quién soy yo?”

Según dijo se advertía que esta persona y sus acompañantes se encontraban en estado de alicoramiento.

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades, quienes iniciaron la investigación respectiva.

Incluso, el comandante del Primer Distrito de Policía, mayor Luis Carlos Torres, indicó que inicialmente se conoció de una riña, sin mayores detalles, pero posteriormente y al confrontar las versiones se constató la agresión al médico.

Indicó que ya se tienen identificadas a las personas que estaban en el momento de la agresión y se espera su detención en las próximas horas. Por las lesiones sufridas al médico le dieron dos días de incapacidad.

Mientras tanto, un sector de la comunidad de Mogotes, evidenció su rechazo a la agresión, más aún por el trabajo que vienen adelantando los médicos en medio de la emergencia por coronavirus.