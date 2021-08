“Cuando yo vi que a mi hermano lo estaban capturando yo lo abracé y ahí fue donde me cogió del cabello y me tiró al piso, en ese momento me giraron de la mano y me pusieron el taser en mis partes íntimas, en la pierna y en la espalda” relató Rodríguez.

La funcionaria del espacio público de la Alcaldía de Bucaramanga, Ingrid Mayerli Orjuela, dio a conocer que en ningún momento se presentó agresión en contra de las personas.

“Ellos en ningún momento los agredieron al contrario ellos estaban tratando de retirarlos para que no nos agredieran a nosotros pero la muchacha los golpeaba incluso quedó registrado en video cuando ella le pega una cachetada a uno de los policías” dijo Orjuela.

El hecho quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales y ha generado rechazo en la comunidad de Bucaramanga.

Las autoridades adelantan las investigaciones para dar claridad a los sucedido en medio de un operativo de recuperación del espacio público en un parque de la ciudad.