Investigan presunta agresión de agente de tránsito a un conductor en Bucaramanga

Las autoridades de tránsito en Bucaramanga analizan minuciosamente un video que circula en redes sociales en el que deja ver como al parecer un agente de tránsito municipal agrede en reiteradas ocasiones a un conductor.

En la pieza audiovisual se alcanza a escuchar a un motociclista reclamándole al agente de tránsito, ¡por qué me pega, Respéteme! “Me está pegando, y la moto lleva un mes de sacada si le pasa algo me responde”.

De la misma manera, se escucha cuando el alférez le reclama al motorizado por haberlo escupido. Este caso se presentó en inmediaciones de la Terminal de Transporte de Bucaramanga, en momentos en que se realizaba, por parte de la Dirección de Tránsito, un operativo en horas de la mañana del viernes.

Este hecho de inmediato generó versiones encontradas en la comunidad en Bucaramanga, por una parte habían personas que rechazaron lo que el agente de tránsito había hecho al conductor y por otra parte, la gente apoyaba la acción del alférez al defenderse porque lo escupieron aseguran las personas que es una falta de respeto.

Uno de los habitantes de Bucaramanga señaló que “esta no es la mejor manera de actuar o de hacerse respetar, por parte del agente de Tránsito, ellos deben dar ejemplo, ser tolerantes y no agredir a la comunidad de esa manera, aunque entendemos que hay personas que no toleran porque se les llevan los vehículos, no deberían responder a los golpes, porque estamos cansados de tanta pelea en la ciudad, sobre todo cuando quedan registrados en video que todo el mundo los ve”.

Ante la solicitud de la comunidad por la agresión que al parecer recibió el conductor, las autoridades iniciarán una investigación para conocer también la versión del agente de tránsito y su manera de reaccionar de esa manera.

La dirección de tránsito de Bucaramanga aún no se pronuncia frente a este caso.