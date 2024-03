Joven en Ocaña agradece al grupo armado por su secuestro: "Me dieron otra oportunidad"

El joven Javier Bayona quien fue secuestrado el 23 de octubre del año pasado en zona rural del municipio de El Tarra, agradeció al grupo armado al momento de su liberación.

"Afortunadamente recibí buen trato, nunca me maltrataron, ni me golpearon, aunque tenía miedo porque permanecí encadenado, amarrado por varios hombres armados, pero me dieron otra oportunidad, gracias a Dios y a ellos hoy soy un hombre nuevo", dijo Bayona a los periodistas en el municipio de Ocaña en donde vive su familia.

Así mismo, dijo el joven que durante su cautiverio leyó constantemente el salmo 23 logrando fortaleza en medio de la incertidumbre, en medio de lágrimas realizó un llamado a los jóvenes que consumen drogas y la distribuyen, de darse otra oportunidad.

"Les agradezco mucho a quienes me retuvieron, es una guerrilla que cuida al campesino, porque me dieron otra oportunidad de vida, hoy soy un hombre renovado en Cristo Jesús y de nuevo con mi familia, el panorama es preocupante en Ocaña al ver tantos jóvenes en las drogas", dijo Javier Bayona.

Aunque no se conoció el nombre del grupo armado responsable del secuestro, en la zona del Catatumbo, hay presencia del ELN, disidencias de las Farc, 'los pelusos' y otros grupos armados.

En el 2022 y 2023 se incrementó el número de personas secuestradas en la provincia de Ocaña, entre las víctimas hubo comerciantes, empresarios, docentes y pensionados, en la gran mayoría de casos se realizó el pago por la liberación de estas personas.

Mientras que, en los municipios de Tibú y El Tarra en la zona del Catatumbo, los grupos armados declaran objetivo militar a consumidores y distribuidores de droga.