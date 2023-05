Joven que busca a su mamá desaparecida realiza una 'oratón' en Santander

Cabe señalar que en estos 10 meses que lleva la búsqueda de Rosalba, la última pista que se ha conocido fue en el sector de Pescadero, donde quedó registrada en una cámara de seguridad.

En este sector uniformados de la Defensa Civil, bomberos y funcionarios de Gestión del Riesgo realizaron la búsqueda a orillas de los ríos Umpalá y Chicamocha.

Las personas que tengan información pueden comunicarse al 3213670761. Los familiares desconocen si aún sigue en Santander o haya llegado a otro departamento.

Hace unos meses Sergio emprendió una caminata de 353 kilómetros desde Bucaramanga a Bogotá en búsqueda de su mamá. Con un pendón, una valla y una camiseta con el rostro de su mamá realizó esa ruta sin tener un resultado positivo.

“Mucha gente me dice que falleció y siento que si fuera así hace rato hubiese aparecido el cuerpo. La voy a seguir buscando hasta que la encuentre y pueda estar tranquilo. Cabe la posibilidad de que ella no quiera comunicarse por su caso de depresión, pero eso no me detiene para dar con su ubicación”, añadió.