Cansado por la mala conexión que se presentaba en medio de la audiencia virtual que se adelantaba en contra de 24 personas capturadas y sindicadas de vender estupefacientes, el juez Tercero Municipal de Bucaramanga manifestó sentirse estresado y arremetió en contra de varios uniformados.

En un video, el juez penal manifestó que, “entonces los señores policías allá de Piedecuesta, me hacen el favor y cada vez que se les dé una indicación obedecen, sino los vamos a mandar a investigar, porque eso sí, para agarrar a la gente con los taser, para torturarlos, para agarrarlos a patas en los CAI, para matarlos si sirven, pero para colaborar en estas audiencias, no!", aseveró.

Esta situación de inmediato llamó la atención de las personas que se encontraban en la audiencia. Hasta de la misma fiscal, que intentó explicarle al juez que los capturados no pudieron intervenir por la mala conexión, a lo que el servidor judicial le respondió: “doctora, por favor, no me interrumpa, yo veo a varias personas ahí sentadas, pero no se han presentado”.