Juez protestó por presunta persecución ante un proceso contra Rodolfo Hernández

Con su disfraz y una campana, por los pasillos del Palacio de Justicia gritó "venimos a hacer una celebración de exorcismo por el alma de Rubén Fernando Morales Rey, perseguido por este Tribunal y por toda la Justicia colombiana por obrar correctamente"

La declaración del juez, quien desde ayer disfruta de su pensión, afirmó que esa persecución se dio luego de condenar al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, al pago de una multa por $170 millones al no pagarle la pensión a uno de sus empleados.

"El viejito, refiriéndose al empleado afectado, era el que le manejaba el carro, el celador, lo perdió todo. A mí me tocó dar esa decisión, me pidieron y me ofrecieron que la aplazara (durante el proceso electoral de este año) y no podía porque tengo mi agenda y entonces lo condené, Santo Cielo, se me acabó para mí la vida", señaló.