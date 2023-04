La JEP adopta medidas cautelares sobre cementerio ‘Las Liscas’ de Ocaña

La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Responsabilidad y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó una medida cautelar sobre el cementerio veredal ‘Las Liscas’ de Ocaña (Norte de Santander), con la que prohíbe realizar actividades de exhumación y traslados de cuerpos que allí se ubican sin el previo consentimiento de las autoridades judiciales y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Con esta decisión, el tribunal especial busca la protección de restos óseos entre los que habría personas que integran el universo de víctimas determinadas por la Sala de Reconocimiento en la Resolución de conclusiones sobre asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como bajas en combate por agentes de Estado’.

La medida cautelar decretada por 90 días, busca la preservación inmediata, protección y vigilancia permanente del predio. Esta decisión no implica el cierre total del cementerio, sino de zonas específicas donde habría fosas comunes.

En caso de que sean necesarias nuevas inhumaciones, se le deberá informar a la sección si corresponden a cuerpos identificados o no identificados, todo bajo la supervisión de las autoridades dispuestas para la protección y vigilancia del cementerio.

‘Las Liscas’ ha sido conocido como el ‘cementerio alterno’ de Ocaña y está situado en un terreno propiedad de un particular, en el suroriente de la ciudad. Por varios años ha sido usado como el lugar de inhumación de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas, cuya muerte se presume se dio en el marco del conflicto armado.

Esta medida surge a raíz de la solicitud una de las víctimas acreditadas en el subcaso en la que se le pidió a la Jurisdicción “realizar una diligencia judicial para identificar los cuerpos ubicados en la fosa común del Cementerio”.

De esta forma, la JEP busca dar una nueva respuesta para garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas del conflicto.

La sección advirtió que en varias zonas del cementerio veredal existen riesgos físicos que comprometen la conservación de los cuerpos allí inhumados. Por ello, se le ordenó a la Alcaldía de Ocaña y a la Gobernación de Norte de Santander, que en coordinación con el propietario del terreno donde está el cementerio, cierren y aíslen debidamente la zona, en un plazo de cinco días para proteger “adecuadamente la dignidad e integridad de los cuerpos allí inhumados, así como la prevención de cualquier intervención no autorizada sobre dicho territorio”.

También se dio un plazo de 10 días para que le informen si han “ejercido algún control, cuidado o seguimiento al cementerio; además, han tenido conocimiento de intervenciones que se hayan adelantado por autoridades o por particulares” allí.

A la Policía de Norte de Santander la sección le ordenó custodiar y vigilar el predio del cementerio y también le dio un plazo de 10 días para que informe si ha tenido conocimiento de “intervenciones que se hayan adelantado por parte de autoridades o de particulares” en el sitio. Ese mismo plazo y esa última orden se la dio a la Procuraduría General de la Nación.

En ese sentido, La sección le dio a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas un plazo de 10 días para que le informe los avances en la ejecución del ‘Plan Regional de Búsqueda Catatumbo’, a cargo del Grupo Interno de Trabajo Territorial Cúcuta.