La millonada que debe pagar reconocida discoteca tras fuerte golpiza de un vigilante

De igual manera, la víctima recalcó que desde el momento en que se presentó dicha agresión, no ha recibido dinero por parte del reconocido establecimiento. “Hasta el día de hoy no he recibido un solo centavo como muchas de estas personas sale a decir. Espero con esto poner punto final a este capítulo y seguir con los tratamientos que aún, cuatro años después, me hacen falta. Además, estoy a la espera del proceso penal contra dos de los dueños”.

“Solo me resta por decir que en la vida uno debe actuar bien, ser empáticos y ponerse en los zapatos del otro, no pisotear a nadie, porque tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz y la vida le da a cada quien lo que le corresponde”, continuó manifestando en sus redes sociales.

Según se puede leer en el docuento publicado, el fallo judicial indica que los involucrados tienen 10 días para hacer el pago a los demandantes.

El proceso penal contra los propietarios de la discoteca La Cerve continúa en proceso.