La ocupación de las UCI en Norte de Santander llegó al 100 %

El especialista aseguró que el Gobierno debe exigirle a la sociedad científica que haga una auditoria de alta calidad de los servicios prestados en medio de la pandemia, tras señalar que diariamente hay por lo menos 24 pacientes en esa región que requieren ser trasladados y que necesitan expertos en esa área de la medicina.

El doctor Arturo Arias aseveró que "ya no hay camas de UCI y es doloroso ver el sufrimiento de muchas familias que necesitan una UCI de manera urgente y no hay. A esto se suma el número de profesionales de la salud contagiados en la región".

Más información: Sube ocupación en UCI del Hospital Universitario de Santander por pacientes covid

"Aquí ha fallado todo. En febrero realicé varias recomendaciones a las autoridades, a la Gobernación y la Alcaldía y no prestaron atención, solamente atendieron el llamado de sus grupos políticos y lamentablemente la suerte esta echada", manifestó.

En ese sentido, aseguró que lamentablemente ya no hay enfermeras, médicos y ventiladores, al tiempo que advirtió que los ciudadanos no acatan las medidas mínimas de bioseguridad porque no usan el tapabocas, hacen fiestas y reuniones y están propagando el virus.

El especialista concluyó que "otro drama que se vive es el incremento de contagios de colegas y el personal de la salud. Muchos han muerto y otros están en UCI, lo peor es que las ARL no quieren responder a quienes se encentran en la primera línea de atención a pacientes con covid-19".