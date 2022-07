La Universidad Industrial de Santander busca a más de mil estudiantes para estudiar gratis

Con una oferta de 22 programas académicos y más de mil cupos disponibles, la Universidad Industrial de Santander invitó a que los estudiantes no se pierdan la oportunidad de estudiar gratis y ejercer su profesión.

Este viernes se vence el plazo para pagar la inscripción que ronda entre 100.000 y 150.000 pesos, dependiendo de la cantidad de cursos aplicados.

“En la convocatoria nos quedan 1.306 cupos disponibles, ya tenemos más de 3 mil inscritos pero hay programas que aún no han llegado al límite de cupos”, mencionó Raúl Díaz, profesional de la oficina de Admisiones y Registro Académico de la UIS.

Aunque la convocatoria estaba habilitada desde el 19 de mayo, hasta el último momento quedaron cupos disponibles, motivo por el cual, la institución alerta a los jóvenes que quieren aplicar a una carrera profesional.

“Es el último día para poder hacer el plago y posterior a eso el 6 de julio se puede hacer la inscripción en línea. Tenemos cupos disponibles para programas de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Metalúrgica y Petróleos”, indicó el profesional.

Lo que no quiere decir que no haya cupo en otros programas, sino que en esta cuestión estos serían los programas que tienen más cupos y no han llegado a su límite de disponibilidad.

Las inscripciones aplican para las personas interesadas en estudiar a partir del segundo periodo académico de este 2022. Al estar matriculados también pueden recibir el beneficio de ‘Matrícula Cero’, si son de estrato 1, 2 y 3, por lo que no pagarían matrícula en ninguno de los semestres de la carrera.

Para recibir el beneficio los jóvenes que apliquen deben tener entre 14 y 28 años, además de no poseer ningún título de pregrado.

“Quisiéramos que no se pierdan los cupos de quedan libres en los programas donde aún no se ha llegado al número límite de admisiones”, concluyó Raúl Díaz.