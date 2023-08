Cerca del corregimiento de Las Mercedes fue dejada en libertad la joven Camila Suárez, quien había sido secuestrada en el municipio de Convención, a las afueras de la oficina de la Registraduría.

La funcionaria ya se encuentra con su familia y amigos, quienes indican que se encuentra bien de salud, hasta el momento se desconoce los autores de este secuestro que originó rechazo total por parte de la comunidad.

El mismo 15 de agosto, el día que se produjo el secuestro, la ciudadanía salió a participar de una protesta pacífica exigiendo su liberación y la de los demás secuestrados.

El padre de la joven había solicitado a los autores del secuestro un canje humanitario, con el fin que su hija recuperará la libertad.

"Les pido que se comuniquen conmigo, por qué no fueron a mí, que soy un hombre, ella es una niña; llámenme yo hago el cambio por ella, me voy a la hora que quieran, no le digo a nadie", indicó el padre de la funcionaria.

Posterior a este clamor, la joven fue dejada en libertad a varios kilómetros del casco urbano del municipio de Convención.

El alcalde del municipio Convención, Dimar Barbosa, dijo a la FM de RCN Radio que "estamos cansados del delito del secuestro y extorsión, nos sentimos solos y en total abandono, estamos de acuerdo con la 'paz total', pero infortunadamente seguimos siendo víctimas de la violencia".

Agregó el mandatario de Convención que, en lo que ha transcurrido del presente año, en su municipio tres personas fueron secuestradas, la mayoría de las víctimas son comerciantes, transportadores, pensionados y docentes, además, dijo que desde el año 2019 se ha fortalecido el delito del secuestro.