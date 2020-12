Líder social de Barrancabermeja fue víctima de amenazas de muerte

Una nueva amenaza contra un líder social se registró en Barrancabermeja, Santander. Esta vez, la víctima es Jackson Atencio, quien relató que lo intimidaron con un ramo de flores de color negro, acompañado de una nota que dejaron en la puerta de su casa.

Aseguró que le dieron 48 horas para salir de la ciudad y, de no ser así, la vida de él y de su familia corre peligro.

Le puede interesar también: A finales de enero empezará el cobro de nuevo peaje en vía Bucaramanga–Barrancabermeja

“Me levanto con la sorpresa que en la puerta de la vivienda no vivo con mi señora madre y mis dos hijas, me dejan un ramo de flores de color negro, con una nota alusiva, amenazándome, insultándome y diciéndome nuevamente que me vaya de la ciudad, porque para eso me dan 48 horas”, denunció el también líder comunal.

Por estas amenazas de las que fue víctima, realizó un llamado a las autoridades para que le brinden seguridad y garanticen el respeto a la vida.

“Pues esto no deja de preocuparme y de alertar a mi familia, a mis dos hijas que están muy agobiadas, muy asustadas, por eso pido de manera respetuosa al Gobierno que den con los responsables de estas intimidaciones y que me brinden las medidas de protección, ya que no quiero ser una víctima más”, indicó atencio.

Lea también aquí: Padres de familia en Bucaramanga, reacios a que sus hijos vuelvam a clases presenciales

El líder social manifestó además que ya instauró las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes sobre estas amenazas.

Cabe recordar que varios líderes sociales del Magdalena Medio santandereano han denunciado amenazas de muerte en su contra, por las denuncias o trabajos comunitarios que han adelantado en municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches en el departamento de Santander.