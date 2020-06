Líderes sociales y campesinos en Catatumbo, desplazados por amenazas

Por amenazas de grupos armados están saliendo desplazados desde diversas regiones del municipio de Sardinata, líderes sociales y campesinos por falta de garantías en los territorios.

Hechos que han generado preocupación entre las autoridades locales, las comunidades y los defensores de derechos humanos, los cuales a pesar de la pandemia del Covid-19, continúan denunciando amenazas en la zona del Catatumbo.

Le puede interesar: Asesinan a excombatiente de las Farc en el Catatumbo

Juan Gabriel Peñaranda personero del municipio de Sardinata, señaló que debido a las constantes amenazas, los líderes han dejado de realizar actividades de incidencia en los territorios, afectando las labores humanitarias en esta zona del Catatumbo.

"No tenemos registros de denuncias de amenazas a líderes en el municipio por un simple hecho, los líderes no salen a realizar sus trabajos en las veredas por temor, no están haciendo incidencia por miedo a los grupos armados que hay en la zona", expresó el personero municipal.

El funcionario del Ministerio Público, aseguró además, que las autoridades no están garantizando la seguridad de estas personas. "Necesitamos que las autoridades estén al tanto de los llamados y alertas tempranas que son emitidas por parte de estos líderes, que ya no salen a realizar sus actividades por estas denuncias", dijo.

En la zona, continúan solicitando que haya un mayor acompañamiento por parte de las autoridades, con el fin de garantizar el trabajo de los líderes en la región.

Lea también: Emboscada contra el Ejército deja seis militares muertos y ocho heridos

En Norte de Santander en lo que ha transcurrido del presente año, cuatro líderes han sido asesinados en los municipios de Tibú y Convención.

La primera víctima fue Tulio César Sandóval, quien era miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat y de Marcha Patriótica, presentado el pasado 10 de enero, en zona rural del municipio de Tibú.

El pasado 20 de enero en el municipio de Convención, se registró el homicidio de Fernando Quintero Mena, exconcejal y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Guasiles, convirtiéndose en el segundo líder asesinado en el departamento el pasado 26 de enero.

Efrén Jesús Ospina Velásquez, la tercera víctima en la región, fue interceptado por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta, en el sector de la Carbonera, zona rural de Tibú el pasado 9 de febrero.

Carlos Andrés Sánchez, quien era el vicepresidente de la vereda Caño Raya en el municipio de Tibú, se convierte en el cuarto líder social asesinado este año en zona del Catatumbo, el pasado 4 de mayo.

Sánchez se movilizaba en su camioneta en el kilómetro 18 en la vía que comunica el municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, cuando fue interceptado por dos hombres armados en moto, quienes le dispararon en varias oportunidades.

Frente a los otros asesinatos de líderes en Norte de Santander, las autoridades investigan las causas y autores de lo sucedido, mientras se han denunciado más de 50 amenazas de muertes hacia líderes en el departamento.