Lideresa social del Catatumbo fue asesinada por su esposo, quien se quitó la vida tras el crimen

En el kilómetro 16 de la vereda Palmeras en la vía que de Tibú conduce hacia el corregimiento de La Gabarra, ocurrió una tragedia al interior de la casa donde vivía la lideresa Nancy Yaneth Mejía Araque y su esposo William Afanador Ardila, quienes fueron hallados muertos.

Según las primeras informaciones recopiladas por las autoridades, señalan que una discusión que habrían sostenido en las últimas horas, habría desencadenado en la muerte de la mujer a manos de su esposo.

Los cuerpos fueron encontrados uniformados quienes al llegar al lugar hallaron a la pareja sobre una cama, los vecinos se encontraban asombrados ante semejante hallazgo. “Tantos años que vivieron juntos, que uno nunca imaginó que algo así fuera a ocurrir, le da miedo a uno pues pareciera que el diablo anda suelto”, manifestó un vecino.

Las ONG defensoras de derechos humanos y los derechos de la mujer, han mostrado su rechazo ante este lamentable hecho.

“Rechazamos el asesinato de Nancy Mejía lideresa de Tibú y perteneciente a la Ascamcat, Asociación Campesina del Catatumbo, quien fue asesinada por su pareja. Rechazamos la violencia en contra de las mujeres. #NiUnaMenos", señaló en Twitter la Asociación de Campesinos del Catatumbo.

Finalmente, Adriana Pérez, directora del Observatorio de Género de Norte de Santander, ha pedido que cese la violencia en contra de las mujeres en esta región.

“El Catatumbo no es para la guerra, el Catatumbo no es para los feminicidios. Las mujeres del Catatumbo no son cifras, no podemos reducir esto a un conteo de cuerpos asesinados. Son lideresas, son cabezas de hogar, son compañeras, son tejedoras de paz. ¿Hasta cuándo la violencia?”, escribió en su cuenta de Twitter Pérez.

En lo corrido del año, 12 mujeres han sido asesinadas en esta zona del departamento. Con este nuevo hecho violento en contra de una mujer, una vez más queda al descubierto el riesgo que corren ellas en esa zona de Norte de Santander.