Los momentos de risa y diversión que vivían los niños en la escuela Motilandia del municipio del Tarra, en Norte de Santander, se convirtieron en angustia y desesperación por culpa de un ataque del ELN, en primicia con RCN Mundo / La FM, Mildred Aparicio la profesora que estaba al cuidado de los niños contó detalles de lo que vivió junto a sus estudiantes.

“Es un día que nunca esperamos y menos celebrando el día del niño, teníamos actividades en la escuelita, estábamos allí sobre las 4:00 de la tarde cuando de un momento a otro suena una balacera terrible, que lo que hice gracias a Dios todos estábamos dentro del salón. Lo que hice primero fue agarrar las llaves y ponerle el candado al salón para que los niños no se me escaparan al patio donde estaba la balacera al frente”.

Según la docente, “los niños me dijeron que el candado no, entonces quite el candado pero me quede en la puerta para que nadie se me escapara, les dije todos al piso, todos al piso y pues vamos a quedarnos acá, que acá estamos seguros”, sostuvo la docente.

Lea también: Dos muertos y 18 heridos dejó accidente de una buseta en Santa Rosa de Lima, Bolívar

Los videos se hicieron como evidencia, ya que la situación se estaba presentando en la zona rural, y la idea era mostrar que pese a las circunstancias, la situación era controlada.

“La escuelita queda allá en lo rural, les decía a los niños pues que no estaba pasando nada que tranquilos, que tranquilos pues porque lloraban y se desesperaban. Ellos acá frecuentemente escuchan esos desordenes pero están en sus casas se sienten más seguros, pero ya fuera de casa es más complicado para ellos, gracias a Dios no pasó nada”.

Los pequeños que estaban en este lugar eran aproximadamente 25, los mismos hacen parte del programa “De cero a siempre” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Le puede interesar: Aberrante: Papá fue enviado a la cárcel por abusar de su hijita de 8 años estando borracho

La docente reveló que minutos antes había grabado otro video y en el mismo manifestaba la situación que estaba ocurriendo.