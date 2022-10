Más de 20 familias en Cúcuta perdieron todo por una remoción en masa en el barrio Doña Nidia

Momentos de angustia vivieron varias familias residentes en la avenida 7 del barrio Doña Nidia, luego de que una remoción en masa les destruyera sus casas, hoy esperan que la alcaldía, gobernación y el propio gobierno nacional les brinden ayuda.

Víctor Julio Rodríguez, habitaba en la avenida 7 # 10-87 de este sector de la ciudadela Juan Atalaya, su vivienda es una de las que tuvieron que ser desalojadas, ya que la misma se encuentra junto a la remoción en masa que derribo más de 20 casas en las últimas horas.

“Logré rescatar muy poco, lo primero que se me cayó fue la cocina, estábamos haciendo el desayuno cuando la tierra empezó a moverse, salimos corriendo y en segundos perdimos esa parte de la casa. Uno siente una sensación muy fea, es doloroso que aún no nos han traído ninguna ayuda”, sostuvo Víctor Julio.

Lea también: Invierno en Cúcuta: 24 viviendas colapsaron y cientos de familias están en riesgo

De otro lado, Carmen Liliana, es una madre cabeza de hogar, hace alrededor de cinco años llegó hasta este sector para adquirir una pequeña vivienda que le costó un poco más de 13 millones de pesos, durante el tiempo que logró vivir ahí, imaginó que las necesidades que tenía que padecer anteriormente habían terminado, lamentablemente en segundos solo quedó con lo que tenía puesto ella y sus tres hijas.

“La situación que estamos viviendo es un poco compleja, angustiante ya que soy madre cabeza de hogar, así como yo hay muchas madres cabeza de hogar que viven en este lugar. Me tocó desalojar mis hijas pues no tengo donde meterlas, no tengo donde llevarlas, anoche nos tocó quedarnos en la calle porque no tenemos a donde ir. Agradecemos a las autoridades competentes que se acuerden que somos seres humanos también, que necesitamos del apoyo pues vienen, miran, pero no tenemos ninguna ayuda”, señaló la mujer entre lágrimas por haberlo perdido todo.

Le puede interesar: Grave accidente en la vía Bucaramanga- Pamplona deja cinco muertos y 21 heridos

Por su parte, Víctor Palencia, un hombre de la tercera edad quien lleva 12 años viviendo en la avenida 7, en las últimas horas tuvo que sacar sus pertenencias, ya que su casa es una de las 6 que aunque no se ha desplomado, si se encuentra en riesgo de colapsar. A este colombiano, retornado de Venezuela se le llenan los ojos de lágrimas cuando mira hacia su humilde casa, y sabe que difícilmente podrá volver a vivir en ella.

“Tengo mi casa ahí, al bordo de que también se vaya al abismo, en cualquier momento se puede ir abajo. Estoy triste (lágrimas), se me corta la voz, son 12 años viviendo en este lugar, esta casa me costó 13 millones 200 mil pesos, era platica que traía por allá de los llanos; ahora mismo no tengo trabajo, me gano cualquier peso cuidando carros en el centro, no sé qué voy hacer”, relató con tristeza en su mirada don Víctor.

Por ahora, las familias solamente han sido censadas por parte de la oficina de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Cúcuta, pero sin ninguna ayuda hasta el momento, muchas de las familias damnificadas han tenido que resguardarse en las casas de familiares o amigos.