“La Alcaldía ha dicho que no cuenta con recursos, es una calamidad que nos viene afectando desde hace varios años. Se han realizado las respectivas denuncias, pero no nos sentimos abandonados. No hay acciones, ni hemos recibido ningún tipo de ayuda por parte de los entes gubernamentales”, agregó el líder.

Al menos 30 viviendas que presentan afectaciones por las inundaciones de la quebrada La Verde y Chilacos y la preocupación de la comunidad es que si sigue lloviendo como lo indicó el Ideam, se podría inundar el casco urbano del municipio.

Lea también: Revelan video del soldado que lanzó una granada en Bucaramanga: habló con su mamá antes del ataque

“Sigue lloviendo y es un tema que preocupa, se nos inunda el pueblo, son 30 viviendas las que se ven más afectadas con todo el tema de la creciente; y es que el río lo ha dañado todo, los cultivos los ha arrasado, además hay árboles y madera que son arrastrados y llegan a la cabecera municipal”, explicó.

El llamado de la comunidad es que se realice el dragado del río y se tramiten los proyectos necesarios para que se vuelva a realizar el muro de contención para evitar que sigan creciendo las emergencias.