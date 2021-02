Médica intensivista, la primera en recibir la vacuna contra Covid-19 en Cúcuta

En diálogo con RCN Radio aseguró: "me siento muy feliz, es la vacuna de la vida, tengo un compromiso grande de cuidarme porque la próxima dosis será en 21 días, entonces es una esperanza de vida".

Así mismo, dijo que siempre tendrá en su mente a sus compañeros, médicos y enfermeras que murieron, al personal de salud que no logró salir, igualmente a los pacientes que infortunadamente perdieron la batalla, sepan que siempre se dio lo mejor por ellos.

"Me siento bien, no sentí nada extraño tan pronto me vacunaron, solamente felicidad y mucha emoción", detalló la médica intensivista.

Entre tanto, el Gerente del Hospital Erasmo Meoz Tonino Botta le explicó a RCN Radio que "el lote de vacunas es exclusivamente para el personal de la institución, a donde llegan cientos de pacientes procedentes de diversos municipios de la región y de territorio venezolano".

Agregó que posteriormente serán vacunados los funcionarios de la Clinica San José, Medical Duarte, Clínica Norte y demás instituciones de salud.

"El mensaje que se debe dar a la población es que la vacuna no llegó para erradicar al covid-19, vacunándonos es la capacidad de disminuir la agresividad, cuando se presenta esta patología en las personas, cada vacunado tiene la capacidad de no transmitir a tres personas la posibilidad de un covid-19" dijo el Gerente del Hospital Erasmo Meoz Tonnino Botta.