Médicos de Santander realizaron cirugía de corazón sin abrir el pecho del paciente

Para saber con exactitud el ‘blanco’ a intervenir, se realizaron estudios anatómicos muy detallados con el apoyo de equipos de imágenes diagnósticas.

El paciente ingresó por sus propios medios a la sala de radioterapia y de igual forma salió a los 15 minutos.

“Estos tratamientos son ambulatorios casi en el 100 % de los casos, no se necesita hospitalización y hay muy pocos efectos secundarios. En la fase de preparación tampoco se requiere de ningún procedimiento invasivo”, agregó el especialista.

Lea más: Nadie se salva: se registró un hurto millonario en Barrancabermeja

A un mes de la intervención, el hombre de 69 años no ha vuelto sufrir episodios de taquicardia y su mejoría evidente ha llevado a los médicos a reducir progresivamente su esquema de medicamentos antiarrítmicos.

“Estoy agradecido porque ya puedo caminar. Antes no podía ni salir de la casa porque no me aguantaba, el corazón como que se me ‘trancaba’. La mejoría es evidente y espero continuar así”, concretó Pastor León.