“Mi hermano no está en contra del Gobierno ruso, él es inocente”: hermana de cucuteño preso en Rusia

Incertidumbre. Esa es la palabra que resume lo que siente la única familiar de Alberto Enrique Giraldo Saray, un cucuteño detenido por el Gobierno de Rusia, y señalado de difundir noticias falsas.

El calvario para este hombre y su hermana inició el pasado domingo, cuando integrantes del Ejército ruso lo detuvieron. Desde ese entonces no se tienen noticias del connacional. En diálogo con RCN Mundo, su hermana, Diana Bonilla Sara, entregó detalles de lo ocurrido.

“Mi hermano fue puesto en arresto el día domingo, bajo unos argumentos que él había violado una ley nueva que puso el gobierno ruso, pues esta situación se ha tornado política, ya se habla en las redes y en los medios internacionales de que él es un preso político”, señaló Bonilla Saray.

La hermana de Giraldo ha dicho que hasta el momento su hermano solo cuenta con el abogado que le fue asignado, por parte del Gobierno de Rusia, el cual no les genera ninguna garantía de que su hermano pueda ser bien defendido.

Lea también: Bomberos de Cúcuta reanudan labores después de firmar convenio con la Alcaldía

“Se le asignó un primer abogado de oficio, pero estamos buscando la forma de poder pagar nuestro abogado y que lo represente en realidad, puesto que no tenemos en estos momentos las garantías, ni los recursos. Se habla que un abogado allá nos puede llegar a costar $20 millones”, relató.

Diana Bonilla cree en la inocencia de su hermano, pues dice que son ya alrededor de 24 años en este país, que él dejó Cúcuta cuando tenía 17 años, y que revisando sus redes sociales, no encuentran alguna publicación donde muestre su rechazo al gobierno o alguna de sus medidas.

“Mi hermano lleva mucho tiempo en este país, tiene dos hijas Rusas y lo que dicen es que el difundió información falsa sobre las Fuerzas Militares, pero uno revisa las redes sociales de mi hermano y pues no hay ningún comentario personal, no hay nada que vaya en contra del gobierno (Rusia), su postura nunca fue esa, entonces es muy extraño que a él lo hayan tomado bajo arresto”, sostuvo.

Le puede interesar: Desarticulan banda dedicada al hurto de camionetas de alta gama en Cúcuta

Sobre el apoyo recibido, por parte del Gobierno colombiano, la mujer fue enfática en señalar que ha sido poco o nulo el mismo, y que hace un llamado a el presidente Iván Duque, y a la canciller Marta Lucía Ramírez, para que se estudie el tema jurídico que hoy vive su hermano. A su vez cree que lo que él hoy vive es un tema de retaliación por las relaciones entre los dos países.

“En vista que del Gobierno Nacional no se ha pronunciado, ante una noticia donde los medios internacionales tienen puesta toda su mirada, pues uno pensaría que efectivamente es un problema por la situación que viven Colombia y Rusia en el tema político, nadie se ha comunicado conmigo y al parecer el gobierno nacional no se va hacer cargo de la situación, no dan ninguna declaración pública”, sostuvo.

De ser hallado culpable, el cucuteño detenido en Rusia podría enfrentar una pena de cinco a diez años de cárcel, según la ley de este país, y por ahora según la hermana del detenido, es la primera persona procesada por este delito.