MinComercio no tiene tropa ni potestad para cerrar las trochas: presidenta de Fitac

Explicó que un empresario no puede enviar la mercancía a Cúcuta con la incertidumbre que tenía antes del 2015 de un cierre repentino de la frontera y añadió que eso genera unos sobrecostos logísticos y administrativos, que son muy complejos.

“Hemos empezado a crear confianza con los importadores y exportadores, con las agencias de aduana, es así como hemos logrado pasar dos millones de dólares y estamos trabajando con un depósito que es la zona franca con régimen especial, que es la que nos está recibiendo las importaciones”, dijo.

Guzmán afirmó que el presidente se equivocó, porque al ministro de Comercio no le corresponde dar esa orden y que “el doctor Umaña no es el que cierra las trochas, él no tiene ni la tropa ni la potestad para dar esa orden, porque hay que ir de la mano de las fuerzas armadas".

Explicó que al parecer son más de 300 los camiones que venían pasando por Norte de Santander de forma ilegal, de acuerdo con información también del vecino país.

“Cuando se reactivó la frontera, el Gobierno pensó que esos 300 camiones eran los que pasarían por encima del puente, pero era una falsa expectativa porque el camión que pase por un paso ilegal, pasa ilegal en todos los aspectos”, subrayó.