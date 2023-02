"Minesa no entrará a Colombia": presidente Petro sobre minería a gran escala en Santander

Desde Málaga (Santander), el presidente Gustavo Petro afirmó que la multinacional Minesa no entrará a Colombia y que desde su Gobierno, no se permitirá la explotación minera a gran escala.

Las afirmaciones del mandatario se dieron durante el encuentro al que asistieron centenares de campesinos para discutir cuál será el futuro de los páramos de Almorzadero y Santurbán.

"No estoy de acuerdo con que en Saturbán haya minería de oro a gran escala. No estoy de acuerdo y no sé qué acuerdos están haciendo con Minesa", indicó Petro.

