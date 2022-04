Momentos de pánico por tiroteo cerca a jardín infantil en Bucaramanga

“Él estaba con la niña de 3 años, la estaba recogiendo del jardín y la estaba metiendo al carro. A él le pegaron un tiro con arma traumática, imagínate donde le hubieran pegado un tiro a la bebé”, denunció una de las familiares.

Cabe señalar, que el padre de familia también reaccionó porque cargaba un arma para defenderse de un posible ataque, como efectivamente sucedió y por eso se generó la balacera, según indicó rectora de la institución, Olga Becerra.

El padre de familia tuvo una herida subcutánea y afortunadamente este hecho no dejó a más personas heridas.

Según indicaron las víctimas de este hurto, las autoridades no recibieron la denuncia de este hecho que fueron a registrar. Sin embargo, por su parte, el coronel José Óscar Jaramillo, comandante de la Mebuc, indicó que no habían recibido denuncias sobre este hecho en particular.

Los padres de familia hacen un llamado a las autoridades para que se tomen un control en la zona y que la seguridad de sus hijos no se vea afectada.