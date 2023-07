Motociclista muerto en Bucaramanga: se conoce el video del momento exacto del accidente

Avanza la investigación sobre el caso de la muerte del motociclista en Bucaramanga, Daniel Ibáñez, hecho sucedido el pasado 5 de julio y en el que estarían involucrados dos agentes de tránsito de la ciudad.

Según conoció la FM de RCN, la Fiscalía seccional en Santander tiene en su poder un video en el que se observa el momento cuando el motociclista cae y se golpea contra unos bolardos o separadores que hay en la vía.

Le puede interesar: ¿Hugo Aguilar tiene candidato para la Gobernación de Santander?

Las imágenes quedaron grabadas en una cámara de seguridad de un conjunto residencial de la zona, y ahora son pieza clave en la investigación.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Daniel Dulcey señaló “no conocíamos el contenido del video, sabíamos que existían unos videos pero no teníamos conocimiento de lo que en él se guardaba, sin que las víctimas o la representación de las víctimas lo hayan visto con anterioridad”.

Asegura el abogado Dulcey, “lo que nos ha dejado ver es un video del concesionario Motoreste un video en el que se ve la autopista Floridablanca- Bucaramanga sentido Sur Norte, pero no se observa exactamente el accidente porque la cámara limita hasta un carril de la autopista, no llega hasta el carril exclusivo, nosotros a ese sí hemos tenido acceso, pero el que se mostró ahora como tal no habíamos tenido acceso”.

Lea además: Santandereana murió en EE.UU. tras ser arrollada por un carro fantasma

Dato sobre la investigación

Hasta el momento no se ha dado a conocer el dictamen de Medicina Legal aseguró el abogado de la familia, además se conoció que ya se han acercado al ente investigador por lo menos 7 personas que aseguran ser testigos del caso.

Estas versiones que han entregado algunas de estas personas es reserva del sumario de las autoridades, además asegura el apoderado de la víctima, que no ha podido acceder en las últimas horas al expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía.

Cabe mencionar que hace varias semanas en el lugar donde ocurrió la muerte de Daniel Felipe Ibáñez estuvo un equipo de expertos de investigadores del CTI de la Fiscalía, hicieron labores de vecindario, levantaron un croquis de la escena, todo esto con el fin de conocer la verdad sobre este caso.