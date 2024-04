Mujer denuncia a funcionario público de El Socorro, Santander, por violencia intrafamiliar

Se conocieron este lunes denuncias contra el asesor jurídico de Indersocorro y de la Casa de Mercado, Luis Daniel Sánchez, por violencia intrafamiliar.

La mujer agredida relató los hechos y compartió la historia clínica de uno de los ingresos a un centro hospitalario por las afectaciones físicas, en el que el personal médico reportó hematomas en varias partes de su cuerpo.

La mujer precisó que realizó la denuncia, ya que “en algunas oportunidades el me agredía física, verbal y económicamente, esto venía pasando desde el mes de noviembre del año pasado, pero en sí es más grave a finales de enero y principios de febrero, donde la situación se torna más complicada, pero no tuve la oportunidad de grabar, me pegaba casi todos los días”, sostuvo.

La mujer decidió después de los maltratos y la desprotección que ha sentido contar lo que fueron para ella los últimos días conviviendo con la persona que fue pareja durante 12 meses.

"Hasta que una noche lo encuentro con una mujer, yo me acerco hasta ese lugar público, me siento al lado y como noches anteriores ya venía cansada de la situación, le venía pidiendo dinero para irme, para pasajes porque no soy de El Socorro, soy de la costa, no tengo familia acá yo llegué al Socorro por él, porque él me invitó acá, a conformar este hogar en el cual ya llevábamos un año conviviendo. Sin hacer ningún escándalo le pido lo de los pasajes que era lo único que le estaba insistiendo y delante de todas las personas que estaban ahí, me pegó una cachetada", relató.

En el relato la mujer menciona que quedó en la calle después de que Luis Daniel Sánchez decidiera cambiar las guardas de la casa y ella en un intento de sacar sus pertenencias rompiera una ventana para ingresar y el funcionario llegará con la Policía quienes, según ella, no le prestaron ayuda.

Respuesta

Por su parte, el hermano del funcionario mencionó a RCN Radio que "primero se tiene que aclarar que ella no es la compañera sentimental de Luis Daniel Sánchez, simplemente fue una trabajadora que le prestaba servicios de santería o brujería a mi hermano. Mi hermano fue operado a corazón abierto, entró en una crisis emocional en su matrimonio cuando residía en la provincia de Vélez y allí la costumbre no es ir a rezar con pastores o a iglesias, sino que la gente acude con santeros o brujos y él en busca de esa ayuda la encuentra en ella."

En una publicación del Observatorio de Salud Pública de Santander se destacó que "los grupos de población más vulnerables a la violencia intrafamiliar son las mujeres y los menores de edad, siendo la casa el principal lugar de ocurrencia de los hechos, y los hombres los principales victimarios."

Según los datos que recolectó el estudio se pudo evidenciar que en Santander se registran 4.554 casos de violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual, distribuidos así: violencia física (1.473); violencia psicológica (170); privación y negligencia (2.265); violencia sexual (645).