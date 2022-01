Una mujer en estado de embarazo resultó gravemente herida al tiempo que perdió su bebé, en medio de una balacera en Barrancabermeja.

El hecho se presentó en Miradores de Terrazas del Puerto, en donde al parecer se estaban enfrentado grupos pertenecientes al microtráfico de estupefacientes.

María Isabel de la Rosa, familiar de la víctima, indicó que estos son hechos que se han venido repitiendo en ese sector de Miradores, sumado a los hurtos y las acciones delincuenciales que las autoridades no han logrado combatir.

Estos grupos vienen disputándose el territorio para tener el control y por tal razón se dio la balacera en el momento en el que la mujer caminaba por el sector, dijo.

Señaló que lastimosamente su nuera perdió al bebé, mientras que ella permanece en una UCI de un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas.

“Nosotros no tenemos recursos, no tenemos empleo, nos toca rebuscarnos para subsistir en el día a día, por eso le pedimos a la comunidad que nos ayude, mi nuera está intubada y no sé que va a pasar”, afirmó.

No es la primera vez que una persona resulta herida con bala perdida en medio de una enfrentamiento, porque el año pasado en noviembre, un niño recibió un disparo en la cabeza, el cual le produjo la muerte.

Por esta razón, desde diferentes sectores se les solicitó a las autoridades que desarrollen acciones operativas y de control en diferentes sectores, en donde se volvió recurrente el enfrentamiento por la disputa del territorio.

De hecho el propio alcalde, Alfonso Eljach, había asegurado que ese posible control del microtráfico por parte de grupos al margen de la ley es lo que ha incrementado este tipo de hechos.