"Nosotros pedimos respeto a ese señor, pero él tenía una botella en la mano y me la tiró a la cara. Lamentablemente no pude esquivarla y comencé a sangrar. Pedíamos auxilio y nadie nos puso atención; solo una señora me dio unas servilletas para que me limpiara”, relató.

"En el afán de que la gente me estaba mirando, me dirigí al baño y me di cuenta que me habían agredido en el rostro, mientras tanto el agresor estuvo tranquilo, recostado en una reja del lugar; después llega la Policía y se llevaron al sujeto”.

El hombre fue trasladado a una estación de Policía y de ahí a la Fiscalía, pero 36 horas después fue dejado en libertad.

“Mientras que el hombre permanecía detenido a mí me auxiliaron; en la clínica me pusieron diez puntos de sutura y estoy medicada con analgésicos. El hombre salió libre, según la Fiscalía, porque se trata de un proceso que debe esperar a que siga su curso y pues todos sabemos que los procesos en Colombia se demoran entre uno o dos años, porque la verdad exigimos justicia, debido a la gravedad de los hechos”, agregó Diana.

Frente a este caso, se conocieron diversas reacciones de mandatarios. Por ejemplo, el alcalde Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través de su cuenta de Twitter, señaló: “Rechazo absoluto a la agresión que recibió Diana. Desde la Secretaría de @DlloSocialBga ya se está brindando acompañamiento jurídico y psicosocial, Solicitamos a la @FiscaliaCol que el caso no quede impune. Haremos seguimiento desde Comité de Violencias de Género de Bucaramanga”.

Lo propio hizo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien señaló en sus redes sociales: “Rechazo la brutal agresión de la que fue víctima la joven Diana Carreño. En articulación con la @FiscaliaCol le hacemos seguimiento a este caso para que no quede en la impunidad".

Este caso ha generado indignación en la comunidad de Bucaramanga y Santander. Por eso los familiares de Diana Carreño exigen que se haga justicia.