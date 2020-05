"Fue un comportamiento equívoco de la señora, quizás no le gustaba el ruido pero todo ocurrió en medio de la serenata que estaban disfrutando los ciudadanos, de hecho como estaba lloviendo la gente nos sacó bolsas para tapar el sonido y nos dieron sombrillas para que nos mojáramos, pero lo feo fue el acto de la señora que nos botó huevos desde uno de los balcones", explicó el mariachi.

En redes sociales, los bumangueses reprocharon el comportamiento de la ciudadana con el grupo de mariachis, quienes se vieron obligados a 'donar' serenatas en las calles de la ciudad para sobrevivir en medio de la pandemia generada por la COVID-19.

"Nosotros lo único que hacemos es llevar alegría y distraer a la gente en medio de la pandemia, de hecho la gente ha sido muy solidaria no solo con su apoyo sino con el apoyo y el respaldo. Es lamentable este acto pero bueno, por fortuna no pasó a mayores porque el huevo cayó en el piso y no encima de alguien de la agrupación", expresó Luis Chávez, director del grupo de mariachis atacados.

Esta agrupación de mariachis se ha vuelto viral en redes sociales por llegar a varios sectores de Bucaramanga a brindar serenatas que les permiten recoger propinas dadas por los ciudadanos, quienes aplauden la iniciativa de los músicos.