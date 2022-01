Mujer pide a Nueva EPS que la reviva tras llevar 5 años registrada como fallecida

Una difícil situación vive en Cúcuta una mujer desde hace cinco años, a raíz de un error en el sistema que tiene la Nueva EPS, en donde aparece como fallecida.

Este hecho no permite que pueda recibir atención médica en ningún centro de salud de la red pública, en estos momentos su estado de salud se encuentra deteriorado como consecuencia de una inflamación renal que está padeciendo.

“Hace cinco años he ido, les he mandado papeles y me dicen que en un mes me contestan, y nunca lo hacen. Le pido ¡por favor! a la Nueva EPS que me reviva para que me puedan hacer esta cirugía o me hagan tratamiento, yo tengo tres hijos y estoy postrada en una cama del dolor ¡por favor!”, relató Yenni Corredor entre lágrimas.

Este error en el sistema no permite que la mujer sea intervenida quirúrgicamente, pues no existe entidad alguna que asuma los costos del procedimiento.

“La cirugía me la dan si la EPS la autoriza, pero como aparezco fallecida, la Nueva EPS no me autoriza ningún procedimiento. El hospital Erasmo Meoz no me da la cirugía, hoy (jueves) me sacaron de allá con mucho dolor (…) no me colocaron absolutamente nada”, señaló igualmente esta mujer.

Pese a que se ha buscado una respuesta de esta entidad prestadora de salud sobre el caso de Yenni Corredor, aún no se obtiene una respuesta por parte de la entidad prestadora de servicio. Se espera que con el paso de las horas este problema sea solucionado y el estado de salud mejore para esta mujer.

La solicitud para revisión de este caso, también fue elevado a la Secretaría de Salud de Cúcuta, y a la misma Defensoría del Pueblo, entidades que adelantan los tramites correspondientes en busca de una solución de esta problemática que afecta la salud de esta ciudadana.