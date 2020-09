Laura Margarita Santisteban Niño es una periodista de profesión que se viralizó hace pocas horas por las redes sociales debido a un comparendo que recibió el día domingo, al poner un cartel en su restaurante con el #NosEstánMatando.

Los hechos que quedaron grabados en un video se produjeron en el municipio de Concepción (Santander) y generaron polémica a nivel nacional porque el argumento de la Policía para multarla fue que estaba incitando a la violencia con esa acción.

Todo parece indicar que el proceso fue liderado por el intendente de la Policía de Concepción, Edwin Pérez, en compañía del alcalde de ese municipio, que recibió también duras críticas de parte de la periodista.

“A mí me duele el país, a mí me duele que maten a mis amigos en Cali, en el Chocó, en Nariño, en todos lados están matando y ¿no puedo poner un letrero pa’ decir que no nos maten?”, reprocha a los funcionarios la dueña del negocio.

Y agrega: “Pero me dicen que estoy incitando a la violencia a la gente de Concepción por poner que nos están matando. ¿A quién estoy incitando a la violencia? Incito si lanzo piedra a esa estación o prendó fuego. Yo solamente estoy diciendo nos están matando”.

Hay que aclarar que el letrero en el negocio de Santisteban con la frase #NosEstánMatando también estaba acompañado de la leyenda de “¿Quién dio la orden?”, consignas que se han convertido en un símbolo de resistencia civil para algunos sectores en medio de los casos de abusos policiales, de los que dan cuenta varios de videos que circulan en las redes sociales.