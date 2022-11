No existe un mando unificado del ELN: analistas en Norte de Santander

Diversas reacciones y análisis han surgido luego de conocerse el anuncio, por parte del Gobierno nacional, de reanudar los diálogos con el ELN, los cuales se desarrollarán en Venezuela.

Luis Fernando Niño, analista político de Norte de Santander, y quien participó en la mesa de diálogo con este grupo armado en el año 2016, habló con RCN Mundo e hizo un análisis de los pro y contras que se tendrán en medio del proceso.

“Todos los colombianos queremos la paz, añoramos la paz, pero estos elementos hay que tomarlos con mucha sensatez, con mucha mesura por varias razones, una el ELN es una discusión distinta a la que se tuvo en su momento con las Farc, los diferentes tropiezos que se han tenido con el ELN, nos llevan a replantear precisamente esas estrategias de negociación”, indicó Niño.

Y añadió que, “el ELN que hoy está actuando, es totalmente distinto al ELN que dejamos en el 2018, en la última mesa. Algunas de las razones es que esta es una guerrilla de carácter transnacional, ya no solamente es colombiana, si no también venezolana y demás; además que cada vez se nota más el federalismo del ELN, es decir, una comandancia que tiene un comando central, pero unos comandantes que son autónomos en la toma de decisiones, y tres la política pública de paz total del presidente Petro, donde va a negociar al mismo tiempo con otros grupos y no solo con el ELN, lo que va hacer esto mucho más complejo”.

El analista sostuvo que el éxito del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional estará en el cumplimiento de lo pactado por ambas partes.

“Lo primero, y ante todo es el cumplimiento de las partes, tanto de la una como de la otra, que es algo que falló incluso en el cumplimiento del acuerdo de 2016 con las Farc, que lo que se pacte se cumpla ese será el éxito, y que todos los comandantes estén de acuerdo”, añadió Luis Fernando Niño.

Frente a la sede de los diálogos, para este analista político, se debió buscar un territorio neutral, pues señala que Venezuela cuenta con presencia del ELN en su territorio.

“Es un tema que preocupa mucho, porque los países garantes siempre tienen que ser países neutrales, países que causen tranquilidad en las dos partes, y por obvia razones, al hacer presencia armada de esta organización, de lado venezolano, pues un país garante que los acoge no genera por In situ​, es decir, es muy complicado el tema de generación de confianza; pero si es una decisión que ya está tomada y así se va a dar, pues obviamente esperamos que se desarrollen, repito, que los colombianos queremos paz, pero queremos una paz real, y esa paz real tiene unos pasos y eso no se logra de la noche a la mañana, con el ELN llevamos cuarenta años de negociación”, puntualizó Niño.