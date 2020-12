No presenté ningún síntoma: santandereana que recibió vacuna de Pfizer contra la covid-19

Sin síntomas adversos y en perfecto estado de salud se encuentra la primera santanderana en recibir la vacuna de Pfizer contra la covid-19.

Se trata de Sandra Torrente, gineco obstetra, en Estados Unidos, que recibió este biológico contra el virus en San Francisco, convirtiéndose en la primera mujer santandereana en hacer parte de este proceso.

Aseguró que no ha presentando síntomas, por lo que confía en la efectividad de la vacuna para acabar con el virus que ha causado tantas muertes en el mundo. Explicó que en el mes de enero deberá aplicarse la segunda dosis.

Le puede interesar: Tome nota: Floridablanca cambia el toque de queda para las festividades

“La vacuna es como la de la gripe, el brazo está un poco adolorido pero no mucho y es la primera reacción, se puede ver más reacciones en personas de 16 a 40 años de edad y las personas mayores de 40 tienen menor riesgo de presentar alguna reacción”, explicó Torrente.

Manifestó que por sus múltiples componentes cree en la efectividad de la vacuna.

Lea también aquí: Por aglomeraciones apagan el alumbrado navideño en Barbosa (Santander)

“Lo increíble de este método el coronavirus tiene proteínas alrededor de él, entonces sacaron no más una proteína y en vez de ir intercelular, hace anticuerpos sin entrar a las células, por ello creemos que es más efectiva porque la reacción que causa no tiene que ir intercelulares, esto no es nuevo, es un tipo de ciencia que ha estado por más de 30 años, entonces eso da garantía de la efectividad”, sostuvo.

El 11 de enero del 2021 deberá someterse a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid- 19, y por protocolo deberá permanecer dos días en reposo para analizar si presenta algún síntoma adverso que requiera observación personal.