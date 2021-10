No se puede hablar de moralidad en calzoncillos: Gobernador al Alcalde de Bucaramanga

Un direccionamiento de contratos se estaría realizando en la Alcaldía de Bucaramanga, ordenado por el mandatario, Juan Carlos Cárdenas, denunció este lunes el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Este nuevo ‘enfrentamiento’ entre ambos mandatarios se da en medio de señalamientos por posibles irregularidades y el interés que tendría el gobernador Aguilar en el contrato por $103.000 millones en la construcción de la doble calzada la Virgen–La Cemento.

En su momento, el alcalde Cárdenas indicó que los funcionarios del Idesan (entidad que maneja los recursos de dos peajes) y el propio Gobernador estarían permitiendo irregularidades para favorecer a algunos oferentes.

Dichos oferentes tienen relación en el proceso de licitación para la construcción de dicha doble calzada en el norte de Bucaramanga.

Sin embargo, el mandatario Aguilar fue más allá y dijo que jamás ha pedido de manera personal o como gobernante que haya alguna modificación en torno al contrato para la doble calzada. De igual forma, le envió un mensaje al alcalde y le dijo “uno en la vida no puede venir a promulgar moralidad en calzoncillos, cuando su administración viene tapando con un dedo el direccionamiento de los contratos, como la bolsa mercantil por $20.000 millones para el alumbrado público”.

Con documentos en mano, el mandatario seccional afirmó que alertaba a los transportadores, los taxistas y propietarios, porque se está generando un contrato para privatizar la Dirección de Tránsito, en el que se entregaría un porcentaje cercano al 40 por ciento a un particular.

“Esto no es más que la implementación de las fotomultas en los semáforos, ojo conductores: va a haber un asalto a mano armada en los semáforos”, afirmó el Gobernador.

“No se va a privatizar”

La directora de Tránsito de Bucaramanga, Andrea Méndez, en diálogo de RCN Radio, manifestó que no es cierto que la entidad se vaya a privatizar, no hay negociación alguna, no se está generando alguna licitación en ese sentido.

La funcionaria lamentó el hecho en donde además fue atacado el vehículo en el que se desplazaba, motivo por el cual va a solicitar refuerzo en su seguridad.