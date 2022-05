No vamos aceptar solo las disculpas: hermana de chilena asesinada en Bucaramanga

“Mi mamá se encuentra en muy mal estado por la muerte, una hermana menor quien era la más cercana a Ilse está en estado de depresión. Otro sobrino, Mario Francisco, está en tratamiento por crisis de nervios. Una tía aún sigue llamando a mi hermana luego de su muerte, no ha podido superar la situación y tuvo que cambiarse de ciudad para aislarse”, mencionó.

Además, la hermana de Ojeda expresó que el acto fue un crimen y no un accidente, por lo que una simple disculpa no es suficiente. De manera que no se está pidiendo una indemnización por los gastos fúnebres, ni de transporte y hospedaje por los viajes que han hecho a Colombia; si no por el impacto, tanto emocional como económico, que le causó la noticia a la familia.