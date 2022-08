No volvió a casa después del colegio: buscan a una menor de 14 años en Santander

Después de que la adolescente no regresara con su familia, tras no tomar la ruta escolar, la Alcaldía de Barbosa y autoridades no han parado la búsqueda.

Hasta el Cuerpo de Bomberos de San José de Pare y de Santana (Boyacá) están ayudando en la búsqueda de Gabriela Castro.

En el momento, según los reportes que le entregó las autoridades a la Alcaldía de Barbosa, hay un equipo especializado buscando a la adolescente en las aguas del río Suárez, para descartar la posible hipótesis de que la menor de edad se haya arrojado del puente, por padecer un cuadro de depresión.

Los familiares de Castro Bautista le pidieron a la comunidad que, en caso de conocer algún indicio que ayude a encontrar a la adolescente, se puede notificar al número 312 386 24 88.