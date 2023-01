El flagelo del secuestro es uno de los problemas de inseguridad que más se presenta en Norte de Santander, desde secuestros simples, hasta secuestro extorsivo se vienen presentando en los últimos meses.

Para Defensores de derechos humanos este problema no es de ahora, es de hace por lo menos cinco años atrás, donde la cantidad de casos que se presentan de plagio, ubican el departamento en el primer lugar.

“Hay que decirle a la opinión pública del departamento y nacional, que este departamento ha venido ocupando en los últimos 5 años, el primer lugar de secuestro simple y secuestro extorsivo”, señaló Enrique Pertuz, presidente del Consejo departamental de Paz de Norte de Santander.

De otro lado, el defensor de derechos humanos en el departamento, hizo un pronunciamiento fuerte, ante la poca importancia que según él, muchas veces se le da este delito.

Lea también: Policía fue asesinado a disparos en Cúcuta: alcanzó a abatir a uno de sus atacantes

“Parece que a las autoridades, tanto civiles como militares esto (secuestros) es de poca monta; estamos hablando de secuestros, un delito de lesa humanidad, y este año el departamento ya ha sido estremecido, ya por tres secuestros en menos de 40 días”, manifestó Pertuz.

Quien a su vez dijo que Norte de Santander, en los últimos años por las cifras de secuestros registrados, hace que el departamento ocupe el primer lugar en el país.

“Somos un departamento que en los últimos cinco años no se mueve en una taza que está entre los 60 y 67 secuestros, de esas cifras no nos hemos movido en los últimos años. El llamamiento que también hacemos a las autoridades, es no mirar hacia el lado contrario de este hecho tan violento que se viene originando, sino que desarrollen toda la capacidad para que estas personas vuelvan sanas y salvas al seno de su familia”, dijo el presidente del Consejo departamental de Paz de Norte de Santander.

En la zona del Catatumbo en lo corrido del 2022, y en los primeros días de este año 2023 se han presentado los secuestros de policías, soldados, comerciantes, docentes y campesinos, en la mayoría de los casos las personas son liberadas sin mayores detalles, mientras que en otros casos la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería de los municipios, permiten el regreso a la libertad de estas personas.

Le puede interesar: Denuncian falta de docentes previo al inicio de clases en Norte de Santander

Actualmente se espera el pronto regreso a sus casas de Norayma Carrascal Picón, madre comunitaria y de los campesinos Mauricio Bohórquez, secuestrado hace 2 meses y Evangelista Bohórquez, secuestrado hace casi 2 años.